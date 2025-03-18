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Jandarmanın Çanakkale Zaferi Anma Filmi Duygulandırdı

DUYGULANDIRICI VİDEO PAYLAŞIMI

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında hazırladığı video ile izleyenlerle duygusal anlar paylaşıyor. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım, kısa film formatında hazırlanarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

ŞEHİTLERE SAYGI

Kısa film, İl Jandarma Komutanlığı personeliyle çekilmiş olup, şehitlik makamının önemi vurgulanıyor. Paylaşımda, “Varlığımız için vatana nefes olanların anısına, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 110. yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz” ifadeleriyle şehitlere duyulan saygı ve özlem dile getiriliyor.

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