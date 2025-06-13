Jandarmanın Kuruluş Yıldönümünde Şehitler Anıldı

DUALARLA ANMA TÖRENİ

Jandarmanın kuruluş yıldönümü dolayısıyla şehitler kabri başında dualar ile anılırken, şehit aileleri de duygu dolu anlar yaşadı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kemer Şehitliği’nde gerçekleştirdiği etkinlikle şehitleri mezarları başında andı. Jandarmanın 186. kuruluş yıldönümü sebebiyle Kemer Mezarlığı’ndaki şehitlikte düzenlenen programda, vatanı uğruna hayatını kaybeden şehitler için Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Programa katılan şehit aileleri hislerini paylaşırken, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

DUYGU YÜKLÜ ANILAR

2016 yılında Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde terör örgütü PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam’ın eşi Cansu Sağlam, acısının her zaman taze olduğunu dile getirerek, “Zaten unutamadığımız için, yenileniyor, tazeleniyor. Bitmiyor. Unutmadıkları için de jandarmamıza teşekkür ederim. Allah geride kalan askerlerimize, polislerimize yardımcı olsun. Onların ayağına taş değdirmesin. Tek duamız o. Biz zaten yarım kaldık. Allah başkasına göstermesin. Kimseye yaşatmasın. Kızım 2,5 aylık, oğlum 2,5 yaşındaydı. Zaman geçiyor, onlar büyüyorlar. Biz de yaşamaya çalışıyoruz. Kızım zaten hiç hatırlamıyor, oğlum 2,5 yaşındaydı, o da hatırlamıyor çok fazla. Hatta çoğu zaman unuttuğunu söylüyor. Videolar, fotoğraflar, bunlarla yaşatmaya çalışıyoruz. Yoksa hiçbiri hatırlamıyor yani. Onlar için daha zor belki de hayat” şeklinde konuştu.

VEDA VE ACILAR

Mardin’de terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bir saldırıda şehit olan Jandarma Er Orkun Alparslan’ın annesi Feray Özen ise tek evladını kaybetmenin acısının her an yüreğinde olduğunu belirtip, “Büyük bir acı ve umutsuzluk hayat, sıkıcı, üzücü. Bir de senesi yaklaşıyor oğlumun. 9’uncu sene bitecek. Tek evladımdı. Acısı yüreğimize oturdu kaldı. Geçmiyor. Özlüyorum. Her zaman, her dakika, her saniye, nereye gitsem hep aklımda yani” dedi. Programın ardından jandarma ekipleri, acılı aileler ile yakından ilgilenerek başsağlığı diledi. İlave olarak, jandarmanın kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Bey Camii’nde şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunacak. Cuma namazı çıkışında ise helva ve limonata ikram edilecek.