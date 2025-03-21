Jandarmanın Takibiyle Şahıs Afyonkarahisar’da Yakalandı

JANDARMANIN TAKİBİYLE YAKALANDI

Afyonkarahisar’da, 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan bir kişi, jandarma tarafından gerçekleştirilen takip neticesinde yakalandı. Alınan bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir çalışma başlattı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, İ.D. isimli şahsın bina içinde muhafaza edilen eşya hakkında hırsızlık suçu nedeniyle 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, şüpheli İ.D.’nin izini sürerek onu Emirdağ ilçesinde yakalamayı başardı ve gözaltına aldı. Şahıs, jandarma işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.