Jandarmaya Ait Cayrokopter Düştü

JANDARMAYA AİT CAYROKOPTER DÜŞTÜ

Adana’da jandarmaya ait bir cayrokopter düştü ve olay sonucunda 2 personel yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar Mahallesi’nde meydana geldi.

CAYROKOPTER UÇUŞU SIRASINDA DÜŞTÜ

İddialara göre, Yörük Türkmen Şöleni’nde görev alan jandarmanın cayrokopteri, alanda bir süre uçmakta iken bilinmeyen bir nedenden ötürü düştü. Kaza anında cayrokopterde bulunan pilot ve teknisyen yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Olayın ardından itfaiye ve sağlık ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Yaralı personeller, hızla hastaneye kaldırıldı.