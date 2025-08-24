Janderson, Göztepe’de 2 gol, 1 asist

GÖZTEPE’NİN YENİ YILDIZI JANDERSON

Romulo’nun 25 milyon Euro karşılığında Leipzig’e transferinin ardından Göztepe, Brezilyalı forvet Janderson’u kadrosuna kattı. Janderson, ilk üç maçında 2 gol ve 1 asistle Romulo’nun eksikliğini adeta unutturuyor. Trendyol Süper Lig’deki ilk 3 haftalık performansıyla dikkat çeken Göztepe, 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. Henüz yenilgi yüzü görmeyen Stanimir Stoilov’un ekibi, rakip kaleleri 5 kez havalandırırken, kendi kalesinde ise gol görmedi.

ROMULO’NUN YERİNE JANDERSON

İzmir ekibi, sezona hücum hattında önemli değişikliklerle başladı. Romulo’nun Leipzig’e transfer olmasıyla birlikte bu bölgede oluşan boşluğu doldurmak isteyen Göztepe, 26 yaşındaki Janderson’u transfer etti. Janderson, ilk 3 maçta gösterdiği etkileyici performansla, Romulo’nun yokluğunu unutturmaya başardı. Janderson, ilk resmi maçına Çaykur Rizespor deplasmanında çıkarken, bu maçta Bokele’nin golünde asist yaparak dikkat çekti.

İkinci haftada oynanan Fenerbahçe maçında ise yeteneklerini sergileyemedi. Ancak, üçüncü hafta karşısında Karagümrük ile oynanan maçta bu durumu telafi etti. Janderson, 2-0’lık skorla tamamlanan bu maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Böylece, ilk 3 resmi maçında 2 gol ve 1 asistle katkı sağlayarak, Göztepe’ye önemli bir güç katmış oldu. Janderson, sarı-kırmızılıların başarılı başlangıcında kilit rol üstlendi.