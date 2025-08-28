Jantsa, Ar-Ge’de 111’inci Sırada

Araştırmaların Sonuçları

Aydın’ın köklü sanayi kuruluşlarından Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş, Turkishtime Dergisi’nin yayımladığı ‘2024 Yılı En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan 500 Şirket’ listesinde 111’inci sırayı almayı başardı. 1977 yılında Şefik Çerçioğlu tarafından kurulan bu firma, yarattığı katma değerle Aydın ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Türkiye’nin önde gelen sanayi firmaları arasında bulunan Jantsa, nitelikli büyümesini sürdürüyor.

Aydın İçin Önemli Bir Başarı

Kentteki büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Jantsa’nın da aralarında bulunduğu 7 Aydınlı firma, bu prestijli listeye girmeyi başararak şehre büyük bir gurur kaynağı oldu. Bu başarıyı değerlendiren Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, “Turkishtime Dergisi tarafından açıklanan ‘2024 Yılı En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan 500 Şirket’ listesinde, AYSO ailemizden 7 üyemiz yer aldı. Sanayimizin yenilikçi ruhunu temsil eden firmalarımızın başarıları, Aydın’ın üretim gücünün ve geleceğe dönük vizyonunun en güzel göstergelerinden biri oldu. Ar-Ge çalışmalarıyla ülkemize değer katan, yeni iş fırsatları oluşturan ve sanayimizin gelişimine katkı sunan tüm üyelerimizi gönülden kutluyoruz. Hep birlikte daha güçlü, daha yenilikçi ve daha üretken bir sanayi için çalışmaya devam edeceğiz,” şeklinde belirtti.