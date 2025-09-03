Japon Akademisyenler Düzce’ye Ziyaret Gerçekleştirdi

JAPON AKADEMİSYENLERİN DÜZCE ZİYARETİ

Japonya’dan gelen akademisyenler, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin merkez üssü olan Kaynaşlı ilçesinde farklı ziyaretler gerçekleştirdi. Tsukuba Üniversitesinde görev yapan 7 akademisyen, 11 Mart 2011’de 9 büyüklüğündeki depreme tanıklık eden Japonya’nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaletinden geldiler. Hükümet destekli olarak 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ve 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin etkilerini incelemek üzere Düzce, Sakarya ve Kocaeli’nde bir gezi düzenliyorlar.

KAYMAKAM GÖKMENOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Japon heyetin ilk durağı 26 yıl önceki Düzce depremi merkez üssü Kaynaşlı oldu. Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlu, akademisyenlerle kurumun toplantı salonunda bir araya gelerek, Acil Durum ve Afet Yönetim Programı ve deprem sonrası yapısal ile sosyal iyileştirme süreçleri hakkında bilgi verdi. Gökmenoğlu, “Depremin acı hatıraları var ama devlet-vatandaş kucaklaşmasıyla, işbirliğiyle bu acıları geride bırakıp ilçemizi yeniden inşa etmişiz. Japon misafirlerimiz de bu 26 yıllık süre zarfında muhtelif zamanlarda ilçemizi ziyaret etmişler.” şeklinde konuştu.

Aynı acıların bir daha yaşanmaması için önlemlerin her zaman en üst seviyede tutulması gerektiğini belirten Gökmenoğlu, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun 1890 yılında başladığını ekledi.

HEYET BAŞKANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Tsukuba Üniversitesi’nden Heyet Başkanı Prof. Dr. Tetsuya Shirai, Türkiye ve Japonya’nın büyük depremlerle ortak bir noktalarının bulunduğunu ifade etti. “Türkiye ve Japonya, depremle mücadele etmek, yaşamak zorunda olan ülkeler. Biz de bunları bildiğimiz için buradaki depremden önce ve sonra yaşananlar arasındaki farkı çalışıp deneyimlemeye geldik.” diyen Shirai, iki ülke arasında iletişimi güçlendirme hedeflerini belirtti.

Fukuşima nükleer faciasının yaşandığı bölgeden geldiklerini dile getiren Shirai, Düzce depremini çeşitli yönlerden karşılaştıracaklarını kaydetti. Heyet, inceleme sonrası Çele Mahallesi’nde deprem sonrası 2004 yılında hizmete sunulan kalıcı konutları da gözlemledi. Akademisyenler, Kızılay Bölge Afet Müdahale Merkezi ziyaretinin ardında ilçeden ayrıldı. Heyete, Kaymakam Gökmenoğlu’na Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal ve Düzce AFAD İl Müdürü Ali Kartal eşlik etti.