Japon Bilim İnsanları, Diş Büyütme İlaç Geliştirdi

YENİ DİŞ BÜYÜTME TEDAVİSİ GELİŞTİRİLDİ

Japonya’daki araştırmacılar, kaybedilen dişlerin yeniden büyümesini sağlayabilecek bir ilaç geliştirdi. Klinik deneylerin başarılı olması durumunda, bu tedavi 2030 yılına kadar geniş bir şekilde kullanılabilir hale gelecek. İnsan vücudu 206 kemikten oluşuyor ve bu kemikler zarar gördüklerinde kendilerini onarıyor. Ancak dişler, en sert yapılar olmalarına rağmen kendini yenileme yeteneğine sahip değil. Japon bilim insanları, bu durumu değiştirmek amacıyla yeni bir tedavi üzerinde çalışıyor.

DİŞ BÜYÜMESİNİ ENGELLEYEN ANTİKOR

Araştırmanın temeli, diş büyümesini engellediği tespit edilen “USAG-1” adlı özel bir antikora dayanıyor. Kyoto Üniversitesi’nden bilim insanları, 2021 yılında bu antikorun etkisini etkisiz hale getiren bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem, kemik morfojenetik proteinler (BMP) ile antikor arasındaki etkileşimi bozarak diş gelişimini tetikliyor. Gelinciklerde yapılan deneylerin olumlu sonuçlar vermesi üzerine, insanlar üzerinde klinik çalışmalara geçildi.

KLİNİK DENEMELER BAŞLADI

Eylül 2024 itibarıyla, yaşları 30 ile 64 arasında değişen ve en az bir dişi eksik olan 30 erkek üzerinde denemeler başlatıldı. İlaç, damar yoluyla veriliyor ve deney süreci toplamda 11 ay sürecek. Hayvanlar üzerinde yapılan önceki testlerde herhangi bir yan etki gözlemlenmediği için bilim insanları oldukça umutlu. Araştırmanın ilerleyen safhalarında, doğuştan diş eksikliği olan çocukların da bu tedaviden faydalanması mümkün olabiliyor. Kitano Hastanesi, özellikle 2 ila 7 yaş arası çocuklar için bu uygulamayı gerçekleştirme planı yapıyor.

HEDEFLER VE UMUT

Araştırmayı yürüten Katsu Takahashi, “USAG-1’in baskılanmasının diş oluşumuna katkı sağladığını biliyoruz. Şimdi bunun insanlarda da işe yarayıp yaramadığını test ediyoruz” diyor. Takahashi, bu tedavinin doğuştan diş eksikliği yaşayan bireyler kadar dişlerini kaybeden herkes için yeni bir umut olmasını arzuladıklarını vurguluyor. Tedavi geliştirilerek 2030 yılına kadar güvenli ve yaygın bir şekilde kullanılabilir olmayı hedefliyor.