Japon Köyü Shirakawa-Go Kışın Ziyaretçi Çekiyor

ŞIRAKAWA-GO’NUN KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ

Shirakawa-go köyü, Japonya’nın Gifu eyaletinin Ono bölgesinde, özellikle kış mevsiminde sakin ve huzurlu bir atmosfer arayan gezginlerin ilgisini çekiyor. 2 Mart’ta yapılan açıklamalara göre, bu bölgedeki kış koşulları, kar kalınlığının 1 metreyi aşmasıyla ulaşımda zorluklar yaratabiliyor.

GASSHO-ZUKURI MİMARİSİ

Bölgenin sert iklim koşulları, “Gassho-zukuri” adı verilen eşsiz bir mimari tarzın gelişmesine yol açmış. Bu mimari tarz, dik eğimli sazdan çatılara sahip evlerle karakterizedir ve çatılar, dua ederken birbirine değdirilen elleri andırıyor. Bu özgün yapılar, köyün hem yerel kültürünü hem de tarihi değerlerini yansıtıyor.