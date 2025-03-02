Son Dakika Haberler

Japon Köyü Shirakawa-Go Kışın Ziyaretçi Çekiyor

japon-koyu-shirakawa-go-kisin-ziyaretci-cekiyor

ŞIRAKAWA-GO’NUN KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ

Shirakawa-go köyü, Japonya’nın Gifu eyaletinin Ono bölgesinde, özellikle kış mevsiminde sakin ve huzurlu bir atmosfer arayan gezginlerin ilgisini çekiyor. 2 Mart’ta yapılan açıklamalara göre, bu bölgedeki kış koşulları, kar kalınlığının 1 metreyi aşmasıyla ulaşımda zorluklar yaratabiliyor.

GASSHO-ZUKURI MİMARİSİ

Bölgenin sert iklim koşulları, “Gassho-zukuri” adı verilen eşsiz bir mimari tarzın gelişmesine yol açmış. Bu mimari tarz, dik eğimli sazdan çatılara sahip evlerle karakterizedir ve çatılar, dua ederken birbirine değdirilen elleri andırıyor. Bu özgün yapılar, köyün hem yerel kültürünü hem de tarihi değerlerini yansıtıyor.

ÖNEMLİ

Son Dakika Haberler

Osmaniye Merkezli Operasyonda 8 Tutuklama Gerçekleşti

Osmaniye'de yapılan operasyonda, sahte araç bilgileri ile trafiğe sokulan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı; ele geçirilen araçların piyasa değeri ise 20 milyon TL olarak belirlendi.
Son Dakika Haberler

Şanlıurfa’da İnternet Dolandırıcıları Yakalandı

Şanlıurfa'da sanal dolandırıcılık yapan iki kişi, polis tarafından yakalandı. Emniyet, operasyonla vatandaşların mağduriyetini önledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.