Japon uzmandan İstanbul uyarısı

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul’da beklenen büyük deprem hakkında açıklama yaptı ve kentte 1998 yılı öncesi yapılan binalarla ilgili uyarı yaptı.

Özel bir üniversite tarafından düzenlenen “Deprem Afetine Hazır mıyız?” etkinliğine konuk olan Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Genel Sekreteri, yüksek mimar ve yüksek mühendis Yoshinori Moriwaki, son 28 yıldır Türkiye’de sürdürdüğü çalışmaları doğrultusunda deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Yapılan araştırmalara göre son 30 yıl içinde Türkiye’de yüzde 60 ihtimalle 1999 yılındaki deprem gibi bir deprem olma ihtimali bulunduğunu vurgulayan Moriwaki, bugünkü teknoloji ile bu depremin tarihini veya tam yerini kestirmenin zor olduğunu ancak olası bir depreme mutlaka hazır olmak gerektiğini dile getirdi.

‘Yapılar proje aşamasından itibaren denetlenmeli’

Daha önce Japonya’da Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Enstitüsü’nde görev alan Prof. Dr. Zeki Hasgür ise yapıların sağlamlığının yanı sıra iyi bir kontrol mekanizmasının da işlemesi gerektiğini ifade etti. Taşıyıcı sistemde sadece mühendislerin çalışmadığını belirten Prof. Dr. Hasgür, “Onu uygulayanlar hata yapmamalı. Her zaman için denetim esas olmalı. Sahada hala hatalı uygulamalar görüyoruz. Bunların mutlaka düzeltilmesi lazım. Çok iyi yönetmelikler yapabilirsiniz ancak bunların yalnızca kağıt üstünde kalmaması gerek. Yapıların daha proje aşamasından itibaren denetim altında olması lazım. Bu zincirleme bir iş ve zincirin bir halkası koptuğu vakit yapı elden gidebilir. Dolayısıyla zemin, yapı malzemesi, yapı planları, taşıyıcı sistemler her zaman dikkat etmemiz gereken unsurlar” diye konuştu.

‘Mühendislerimiz temelden çatıya kadar depremi düşünmeli’

Bu alanda çalışacak iyi ara elemanlar yetiştirilmesi ve üniversitelerin bu konu üzerine daha fazla eğilmesi gerektiğini de hatırlatan Prof. Dr. Hasgür, “Örneğin Japonya’da bu konuda lisans eğitimi alan öğrenciler ‘yapı dinamiği’ dersi alırlar. Dolayısıyla bizim inşaat mühendisliği eğitimimizde mühendislerimiz temelden çatıya kadar depremi düşünmelidir” dedi.

TRT