Japon Ve Kazak Hükümetleri, 7,4 Milyon Dolar Hibe İmzadı

KAZAKİSTAN’A HİBE ANLAŞMASI

Japonya ve Kazak hükümetleri, Kazakistan’daki eski Semipalatinsk (Semey) Nükleer Deneme Sahası mağdurlarına yardım sağlamak amacıyla 7,4 milyon dolarlık karşılıksız hibe konusunda bir anlaşma imzaladı. Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Kazakistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında başkent Astana’da Kazak mevkidaşı Murat Nurtleu ile görüştü. Bakanlıktaki görüşmelerin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

ENERJİ VE İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nurtleu, Japonya ile nükleer denemelerin mağdurlarına yardım için yapılan 7,4 milyon dolarlık hibe anlaşmasını duyurdu. Nurtleu, Kazakistan ve Japonya’nın uluslararası topluma nükleer silahlardan uzak durma çağrısını yeniden vurguladığını belirtti ve “Bu yıl Hiroşima ve Nagazaki faciasının 80. yılı, gelecek yıl ise Semipalatinsk Nükleer Deneme Sahası’nın kapatılmasının 35. yılıdır.” ifadesini kullandı.

Nurtleu, görüşmelerde enerji, nükleer yakıt ve nükleer tıp alanında işbirliği fırsatlarını ele aldıklarını belirterek, “Acil durumları önleme alanında da işbirliği güçlendirilmesi konusunu değerlendirdik.” dedi. Ayrıca, Japonya’nın Kazakistan’ın en büyük 10 yatırımcısı arasında yer aldığını kaydederek, bugüne kadar Japonya’dan Kazakistan’a 9 milyar dolardan fazla doğrudan yatırım geldiğini söyledi.

NADİR ELEMENTLER VE UÇUŞ PLANI

Nurtleu, Japonya ile nadir elementler alanında uzun vadeli bir anlaşma imzalanması konusunu da konuşmalarında ele aldıklarını bildirdi. “Kazakistan, yeşil dönüşüm için gerekli olan nadir elementlerin zengin rezervlerine sahiptir. Japonya’nın ‘yeşil’ teknolojilerde kullandığı 32 çeşit ham maddenin 22’si ülkemizde çıkarılıyor.” diye ekledi. Bunun yanı sıra, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in bu yılsonuna kadar Japonya’ya resmi ziyaretinin planlandığını da sözlerine ekledi. Ayrıca, gelecek yıl Kazakistan ile Japonya arasında doğrudan uçuşların başlatılması planlanıyor.

CUMHURBAŞKANI TOKAYEV’İN ZİYARETİ

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı’ndan alınan bir bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya’yı kabul etti. Tokayev, Japonya’yı Asya’daki güvenilir ve yakın ortak olarak adlandırdı ve “Tokyo ile kapsamlı işbirliğinin derinleştirilmesine büyük önem veriyoruz.” dedi. İvaya da sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederek, “Kazakistan ve Japonya, uluslararası düzeni güçlendirmekle ilgilenen stratejik ortaklardır. Ziyaretimin ikili ilişkilerin daha da gelişmesine zemin hazırlayacağına inanıyorum.” değerlendirmesini yaptı.