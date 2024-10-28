Japon Yatırım Devi, Bitcoin Sahipliğini Artırdı

TOKYO BORSASI’NDA YATIRIMLARINI ARTIRDI

Tokyo Borsası’nda işlem gören Metaplanet, pazartesi günü yaptığı açıklamada 156,78 BTC (10,4 milyon dolar) daha satın alarak devam eden birikim stratejisinin bir parçası olarak toplam Bitcoin varlıklarını artırdığını duyurdu. CEO Simon Gerovich, bu yatırımla şirketin Asya’daki en büyük kurumsal Bitcoin sahiplerinden biri haline geldiğini belirtti. Metaplanet, Bitcoin’i stratejik bir hazine rezerv varlığı olarak benimseme kararını Mayıs ayında vermişti. Şirket, sermaye piyasası faaliyetleri ve operasyonel gelirle finanse edilen Bitcoin alımları ile varlıklarını stratejik olarak artırmayı hedefliyor.

Son açıklamayla birlikte Metaplanet’in Bitcoin varlıkları 1.000 BTC’nin üzerine çıktı. Şirket, Japonya’da kripto varlıkların benimsenmesinde öncü bir rol üstlenmeyi amaçlıyor. Ayrıca, Metaplanet’in bu hamlesi, hisse senetleri üzerinde de önemli bir etki yaratarak, Asya’da piyasa açılışı öncesi yapılan açıklamaların ardından %8 yükseldi. Hisse fiyatı, Japon yeni üzerinden şu an 1.139 JPY seviyesinde işlem görüyor. Ayrıca, Metaplanet’in hisse senedi, yılbaşından bu yana %610 artış göstermiş durumda. Nikkei 225 endeksi de bugün %2 seviyesinde değer kazanarak dikkat çekti.

Metaplanet’in Bitcoin yatırımları, kurumsal düzeyde Bitcoin benimsenmesinde küresel bir oyuncu olabileceğini gösteriyor. Geçtiğimiz hafta, Metaplanet, Michael Saylor’un MicroStrategy’sinin izinden giderek “BTC Yield” olarak bilinen bir metriği benimsedi. Bu metrik, Bitcoin alımlarının hissedar değerini artırıp artırmadığını değerlendirmek için kullanılıyor ve Ekim ayının şirket için yükseliş eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor. MicroStrategy’nin 252.000 BTC’lik varlığına kıyasla Metaplanet’in 1.018 BTC’si daha mütevazı görünse de şirket, kripto varlıkların kurumsal düzeyde benimsenmesinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Kaynak: Investing