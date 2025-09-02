Japonya, 2025’te Rekor Sıcaklık Gördü

JAPONYA’DA SICAKLIK REKORLARI KIRILDI

Japonya, 2025 yılında kaydedilen en sıcak yaz dönemini yaşıyor. Ülke genelinde ortalama sıcaklık, geçmiş dönemlerin ortalamasının 2,36 derece üzerinde gerçekleşti. Japonya Meteoroloji Ajansı, bu değerin 1898 yılından itibaren kaydedilen en yüksek sıcaklık olduğunu ve 2022 ile 2023 yazlarında kırılan 1,76 derecelik önceki rekorları büyük bir farkla geride bıraktığını bildirdi.

OLAĞANDIŞI SICAKLIK DÜZENİ

Olağanüstü yüksek sıcaklıklar, Haziran ayından itibaren başlayarak Ağustos ayına kadar devam etti. Gunma eyaletine bağlı Isesaki kenti, 5 Ağustos’ta 41,8 derece ile tüm zamanların en yüksek sıcaklık değerine ulaştı. Ülkede, 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde sıcaklıkların yeniden 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte, bu yılki aşırı sıcak günlerin sayısı 9’a ulaşarak yeni bir rekor oluşturdu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Japonya Meteoroloji Ajansı, bu yaz mevsiminde “anormal sıcaklık” koşullarının yaşandığını vurguladı. Ülke genelinde iklim kaynaklı aşırı hava olaylarının oluşturduğu ciddi riskler hakkında dikkat çekildi.