Japonya ABD’den Gümrük Vergisi Muafiyeti İstedi

ABD’DEN GÜMRÜK VERGİLERİNE YENİ TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulamasına yönelik kararnamesi sonrası Japonya hükümetinden önemli bir adım geldi. Japonya, ABD’den bu gümrük vergisinden muafiyet talep etti. Talebin ABD yetkililerine iletildiğini belirten Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yoji Muto, Trump’ın tüm ülkeler için geçerli olacak “istisnasız” gümrük vergilerini hatırlatarak, “Japon şirketleri üzerindeki olası etkileri yakından izlemeyi sürdürüyoruz ve gerekli tedbirleri alacağız” açıklamasında bulundu.

JAPONYA’DAN MUAFİYET TALEBİ

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, bu vergi muafiyeti talebinin Japonya’nın ABD’deki büyükelçiliği aracılığıyla ABD makamlarına iletildiğini aktardı. Bu gelişme, özellikle Japonya’nın sanayi sektörü için büyük bir önem taşıyor ve Japon yetkililerin, olası ekonomik etkileri dikkate alarak stratejiler geliştirmesini gerektiriyor. Japan, bu süreçte durumun takipçisi olmaya devam edecek.