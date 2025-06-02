Japonya, ABD İle Müzakere Yapmayacak

JAPONYA’NI ABD TARAFLARIYLA MÜZAKERE DURUMU

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, Japonya’nın baş tarifeler müzakerecisi olan Ekonomik Canlandırma Bakanı Ryosei Akazawa ve ABD’li yetkililerle gerçekleştirdikleri son görüşmelerin ardından, Japonya’nın ABD tarifeleri konusunda müzakerelere girmeyeceğini açıkladı. Bu duyuru, Japonya ile ABD arasında süregelen ikili tarife müzakerelerinin ortasında ortaya çıktı. Bakan Akazawa, geçtiğimiz hafta Washington’da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile bir araya geldi. Görüşmelerin son etabı, Trump yönetimi tarafından uygulanan gümrük vergisi önlemlerine odaklandı.

TARİFE GÖRÜŞMELERİNİN GÜNDEMİ

Hükümet kaynaklarına göre, Japonya bu tarifelerin gözden geçirilmesi için çaba sarf etmesine rağmen, ABD’li yetkililer bu tür bir gözden geçirmeyi garanti etmedi. Başbakan Ishiba, Bakan Akazawa’dan toplantıya dair bir brifing aldı ve ulusal çıkarlara zarar vermeden bir anlaşma hedefleyerek müzakerelere öncelik vermesini talep etti. Toplantı sonrasında Bakan Akazawa, özellikle otomobil endüstrisi olmak üzere Japonya ekonomisinin mevcut durumda gümrük vergilerinden ciddi zararlar gördüğünü ifade etti.

Japonya ve ABD’nin beşinci tur tarife görüşmelerinin ardından, Haziran ortasında Kanada’da gerçekleştirilecek Yedi Grup zirvesi çerçevesinde Başbakan Ishiba ve Başkan Trump arasında bir görüşme yapılması bekleniyor. Ancak bu müzakerelerin sonucu hâlâ belirsizliğini koruyor ve her iki ülke, karşılıklı faydayı sağlayabilir bir anlaşmaya ulaşma konusunda önemli zorluklarla karşı karşıya kalıyor.