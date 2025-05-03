Japonya, ABD İle Tarife Müzakereleri Yapıyor

ORTAK ZEMİN BULUNAMADI

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD ile gümrük tarifeleri konusunda henüz bir “ortak zemin” bulamadıklarını ve gümrük tarifelerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Kyodo News’un aktardığına göre, İşiba, ABD’nin bazı otomobil parçalarına uyguladığı yüzde 25’lik tarife ile ilgili memnuniyetsizliğini ifade etti. ABD ile tarifelere dair müzakerelerden sorumlu Japon hükümeti yetkilisi Akazawa Ryosei ile yaptığı görüşmenin ardından İşiba, “Japonya, ABD’nin tarife kararlarını gözden geçirmesini talep etmeye devam edecek.” şeklinde konuştu.

GÖRÜŞMELER KAPSAMLI DEVAM EDİYOR

İşiba, gümrük tarifelerine dair henüz bir uzlaşma sağlayamadıklarını ve müzakerelerin yalnızca otomobil parçaları ile sınırlı olmadığını vurguladı. Görüşmelerin çelik ve alüminyum gibi diğer ürünleri de kapsadığını açıkladı. Akazawa ise ABD ile gümrük vergisi tedbirlerini yeniden gözden geçirmek için temaslarda olduklarını ifade ederek, bu konunun düzgün bir şekilde ele alınmaması durumunda bir anlaşmaya varılamayacağını dile getirdi. ABD’de Başkan Donald Trump yönetimi, Japonya’ya yüzde 24 oranında gümrük vergisi uygulamış, ancak Çin dışındaki diğer ülkelere 90 günlük bir muafiyet tanınmıştı.