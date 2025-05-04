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Japonya, ABD Tarife Gözden Geçirme İstiyor

JAPONYA BAŞBAKANI İŞİBA’DAN ABD’YE GÜMRÜK TARİFE TALEBİ

Japonya’nın Başbakanı İşiba Şigeru, ABD’nin gümrük tarifelerini yeniden değerlendirmesini istediklerini aktardı. Şigeru, ABD’nin bazı otomobil parçalarına uyguladığı yüzde 25’lik tarife ile ilgili memnuniyetsizliğini şu şekilde ifade etti: “Japonya, ABD’nin tarife kararlarını gözden geçirmesini talep etmeye devam edecek.”

GÖRÜŞMELERİN KAPSAMI VE DEVAM EDEN MÜZAKERE SÜRECİ

İşiba, henüz tarifelere dair bir uzlaşma sağlanmadığını vurguladı. Müzakere süreçlerinin yalnızca otomobil parçaları ile sınırlı olmadığını belirtti. Görüşmelerin çelik ve alüminyum gibi diğer ürünleri de kapsadığına dikkat çekti.

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