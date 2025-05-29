Japonya Başbakanı, İki Devletli Çözümü Destekledi

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ile gerçekleştirdiği görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları esnasında iki devletli çözümü desteklediğini ifade ediyor. Japonya Başbakanlık Ofisinden gelen bilgilere göre, İşiba ve Veliaht Prens Sabah, Tokyo’da ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere bir araya geldi. Görüşme boyunca, tarafların, Filistin’de iki devletli çözüm için işbirliğini sürdürecekleri ve bölgenin uzun vadeli barış ve istikrarı adına ortak çabalarını doğruladıkları kaydediliyor.

ENERJİ VE SU ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ

İki liderin elektrik, su ve yenilenebilir enerji konularında da işbirliği yapma üzerinde anlaştığı görüşmede, İşiba ve Sabah, bu alanları içeren işbirliği mutabakat zaptını da imza töreniyle resmiyete kavuşturdu. Görüşmedeki diğer önemli bir husus ise, İşiba’nın Kuveyt’in Gazze’ye sunduğu insani yardım ve Körfez İşbirliği Konseyi’ndeki rolü hakkında söyledikleri. İşiba, Kuveyt’in bu alanlarda üstlendiği görevlerin bölgesel barış ve istikrar için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak takdirlerini iletti.