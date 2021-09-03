Japonya Başbakanı istifa ediyor

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderlik seçimlerinde yarışmayacağını açıkladı. Suga’nın bu açıklamasının, “görevinden fiilen istifa” olarak kabul göreceği bildirildi.

Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, 29 Eylül’de yapılması planlanan LDP içi liderlik seçimlerine katılmayacağını söyledi.

Resmi beyanını gelecek hafta kamuoyuna duyuracağını kaydeden Suga, geriye kalan görev süresini hükümetin corona virüsle mücadelesine ayıracağını belirtti.

Japon Kyodo Ajansı, Suga’nın resmi açıklamasının, “görevinden fiilen istifası” olarak kabul göreceğini bildirdi.

ANKETLER EN DÜŞÜKTE

Kamu yayıncısı NHK’nın geçen ay düzenlediği ankette Suga ve kabinesinin kamuoyu desteğinin yüzde 29’a gerilediği ortaya çıkmıştı.

Bu oran Eylül 2020’de göreve gelen Suga kabinesi için NHK anketlerinde şimdiye kadarki en düşük kamuoyu desteği olarak kayda geçmişti.