Japonya Başbakanı İstifa Etti

JAPONYA’DA İSTİFA ŞOKU

Japonya’nın Başbakanı Shigeru Ishiba, gerçekleştirdiği basın toplantısında iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) başkanlığından istifa edeceğini açıkladı. “İstifa etme yönünde zor bir karar verdim. Bayrağı bir sonraki nesle devretmek istiyorum” diyen Ishiba, LDP’nin yeni başkanlık seçimleri yapılana kadar başbakanlık görevine devam edeceğini belirtti.

DEPREM GİBİ POLİTİKALIK ÇALKANTILAR

İktidardaki Liberal Demokrat Parti, 20 Temmuz’da gerçekleştirdiği seçimlerde, 248 üyeli Danışmanlar Meclisi’nde çoğunluğu kaybetmişti. Bu durum, yükselen istifa çağrılarına neden oldu. Ishiba, önceki seçimlerden bu yana başbakanlık görevini düşünerek, en doğru zamanın gelmesi gerektiğini vurguladı. Ishiba, ABD ile yapılan gümrük vergisi anlaşmasının olumlu sonuçlar doğurduğunu gözlemlediğini ifade ederek, istifasını bu nedenle açıkladığını söyledi.

LDP İÇİN ACİL LİDERLİK SEÇİMİ

Başbakan Ishiba, LDP’ye “acil bir liderlik seçimi yapması” çağrısında bulundu. Bu seçime katılmayacağını belirten Ishiba, mevcut zorlukların çözümüne yönelik bir yol haritası çizebilmek için görevine devam edeceğini belirtti.

TRUMP’TAN GÜMRÜK VERGİLERİ DÜZENLEMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Japon otomobil ithalatına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 27,5’ten yüzde 15’e düşüren bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Seçimlerdeki başarısızlık, istifa çağrılarını beraberinde getirmişti. Japonya’da yapılan seçimde, iktidardaki LDP ve koalisyon ortağı Komeito, hedeflediği en az 50 sandalyeyi kazanamayarak mecliste çoğunluğu kaybetti. Geçtiğimiz yıl yapılan Temsilciler Meclisi seçimlerinde de koalisyon, meclis çoğunluğunu yitirmişti. Ishiba, bu durumu ciddiye aldığını aktarırken önceliğinin siyasi bir boşluğa neden olmaktan kaçınmak olduğunu vurguladı ve “Görevde kalacağım ve mevcut zorlukların çözümüne yönelik bir yol haritası çizmek için elimden geleni yapacağım” dedi.