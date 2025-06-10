Japonya Çin’in Uçak Gemilerini İzliyor

ÇİN UÇAK GEMİLERİ JAPONYA YAKINLARINDA GÖRÜLDÜ

Japonya hükümeti, Çin’in aktif iki uçak gemisi olan Liaoning ve Shandong’un 7-9 Haziran tarihlerinde Japonya’nın yakınında gözlemlendiğini bildirdi. Kyodo News’ün aktardığına göre, Japonya Savunma Bakanlığı, ülke yakınlarında tespit edilen bu Çin uçak gemileri hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Shandong, 7 Haziran’da yerel saatle 13.00 civarında Okinawa’nın güneyindeki Miyako Adası’nın 550 kilometre güneydoğusundaki sularda dört farklı gemiyle birlikte seyretti.

ŞANDONG VE LIAONING’İN TATBİKATLARI

Ayrıca, Shandong’un 9 Haziran’da, Japonya’nın Pasifik Okyanusu’ndaki münhasır ekonomik bölgesindeki (MEB) Okinotori Adası’nın kuzeyinde, savaş uçakları ve helikopterleriyle iniş ve kalkış tatbikatı yaptığı aktarıldı. Buna karşılık, Liaoning’in ise 7 Haziran’da saat 18.00 civarlarında Minamitori Adası’nın yaklaşık 300 kilometre güneybatısındaki sularda görüldüğü belirtildi. Geminin ayrıca 8 Haziran’da savaş uçakları ve helikopterleriyle MEB dışında bir tatbikat gerçekleştirdiği ifade edildi.

JAPONYA’DAN GÖZETİM UYARISI

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, yaptığı açıklamada, Japonya’nın Çin’in artan deniz faaliyetlerini yakından izlemeye devam edeceğini vurgulayarak, “Denizde ve havada uyarı ve gözetim görevlerimizi yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde ifade kullandı. Bu durum, Japonya’nın ulusal güvenliğini sağlama amacıyla izlediği yaklaşımı gösteriyor.