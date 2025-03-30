Japonya’da İslam En Hızlı Büyüyen Din

RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSU TOKYO’DA YAŞANIYOR

Japonya’da Müslümanlar, Ramazan Bayramı’nı coşku içinde kutluyor. Başkent Tokyo’da birçok Müslüman, sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için Tokyo Camii’ne akın etti. Caminin önünde uzun kuyruklar oluştu. Tokyo Camii İmam Hatibi Musa Atcı, bayram namazına olan yoğun ilgi nedeniyle namazın 3 kez kılındığını belirtti.

DÜNYA GENELİNDEN MÜSLÜMANLAR BİR ARAYA GELDİ

Atcı, sadece Türkiye’den değil, dört bir yanından gelen Müslümanların Tokyo Camii’nde bir araya geldiğini vurguladı. “Buradan ülkemize, milletimize sağlık ve afiyet içinde nice bayramlar temenni ediyorum. Cenab-ı Allah nice bayramlara ulaşmayı cümlemize nasip etsin inşallah” ifadelerini kullandı.

KATILIMIN YOĞUNLUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Japonya’da misafir olarak bulunan Hamdi Emre, bayram namazını kılmak için Tokyo Camii’ni tercih ettiğini belirtti. “Katılım bayağı yoğundu. 3 kez bayram namazı kılındı. Buradan Türkiye’ye selamlarımı yolluyorum. İyi bayramlar dilerim” şeklinde konuştu.

Tokyo’dan, tüm Müslümanlara selam gönderen Pakistan vatandaşı Poram Ayum ise “Tüm Müslümanların Ramazan Bayramı kutlu olsun. Özellikle Filistin’de Gazze’deki Müslümanlar için dua ediyorum. Allah onları korusun. Herkese iyi bayramlar” dedi.

İSLAM, JAPONYA’DA HIZLA BÜYÜYOR

ABD vatandaşı Omar Hayat, Japonya’daki Müslüman toplumunu Ramazan Bayramı’nda Tokyo Camii’nde görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. “İslam, Japonya’da en hızlı büyüyen din. Maşallah. Bu çok güzel. Dünya genelindeki tüm kardeşlerimin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” diye ekledi.