Japonya’da Kürtler Zor Durumda Yaşıyor

ÇOCUKLUK GÜNLERİNDEN HATIRALAR

Tevfik Taş, Japonya’nın Saitama bölgesinde bir restoran işletiyor ve burada yaşadıkları son birkaç yılın kendisi için zorlayıcı olduğunu belirtiyor. “Ben buraya çocukken geldim, çocuklarım burada büyüdü. Son üç-dört yılda yaşadıklarımız anlaşılır gibi değil” diyor. Taş, kendisi gibi başka Kürt göçmenlerin de “taciz ve ırkçı saldırılara” uğradığını ifade ediyor. Bu durum, dükkanının önünde bağıran insanların Japon bayrağına sarılıp “Yabancılar defolun” demesi ve video çekimleriyle daha da belirginleşiyor.

SONUÇLAR VE YANSIMALAR

Japonya Kürt Kültür Derneği Başkanı Vakkas Çıkan, bu durumun 7 Haziran’da yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla tekrar gündeme geldiğini aktarıyor. Bazı milletvekilleri ve yerel yöneticilerin Kürtleri suçlamakta özgürlükleri olduğunu ve bazı medya organlarının Kürtleri hedef alan tek taraflı haberler yayınladığını savunuyor. DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ise, “Japonya’da Kürtlere yönelik nefret ve ırkçı saldırılara sessiz kalmayacağız ve takipçisiyiz” şeklinde açıklamada bulunuyor. Ayrıca, Japon yetkililerin, “insan hakları ve adalet adına ırkçı saldırganlara karşı etkili tedbirler almaya” çağırdığını ekliyor.

KÜRT YERLEŞİMİ VE GÖÇ SÜRECİ

İrfan Aktan, BBC Türkçe’ye verdiği bilgilerde, 1990’lı yıllardan itibaren Türkiye’nin Kahramanmaraş ilinden birçok Kürt ailesinin Japonya’ya göç ettiğini belirtiyor. Bugün, Japonya’daki Kürt nüfusunun çoğu Saitama bölgesindeki Warabi ve Kawaguchi kentlerinde yaşıyor. Aktan, bu iki kenti baz alarak kayıtlı Kürt sayısının 1300’ün üzerinde olduğunu açıklıyor. Ayrıca, kayıtsız göçmenlerle birlikte bu sayının iki bin civarında olduğunu tahmin ediyor. Çoğu, iltica başvurusunda bulunan ya da çeşitli yollarla oturum hakkı kazanmış kişiler.

İLTİCA BAŞVURULARI VE HUKUKSAL SÜREÇLER

Japonya, 1981’de Birleşmiş Milletler Mültecilerin Statüsüne İlişkin Sözleşmesi’ne taraf olmuşken, dünyanın en düşük iltica kabul oranlarından birine sahip. Göç Hizmetleri Ajansı’nın 2025 tarihli istatistiklerine göre, geçen yıl 12 binden fazla iltica başvurusu yapılmış ve Türkiye kökenliler toplam başvuruların yüzde 10’unu oluşturmuş. Ancak, 2024’te sadece 176 başvuru kabul edilmiş ve bu rakam 2023’te 303’tü. Bugüne dek sadece bir Türkiye kökenli Kürdün iltica başvurusu kabul edildi.

YAŞAMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Modern Japonya tarihi uzmanı Ray Matsumoto, Kürtlerin temel insan haklarından mahrum bırakıldığını ve belirsizlik içinde yaşama zorlandıklarını ifade ediyor. Kürtler, Japonya’da lokantacılık ve inşaat sektöründe aktif olarak çalışıyor. İnşaat sektöründe yoğun olarak kaçak çalışan Kürtler, Japonların bu tür işlere karşı duyduğu olumsuz algıyla birlikte, zorlu şartlar altında çalışmak zorunda kalıyorlar.

NEFRET SÖYLEMİ VE SEÇİM SÜRECİ

Japonya’daki Kürt karşıtlığı, “gürültü şikayetleri” ve “çöp yönetmeliklerine uyulmaması” gibi yerel sorunların bir uzantısı olarak uzun süredir devam ediyor. 2023’te, özellikle sosyal medya üzerinden yayılan nefret söylemi artış gösterdi. Ray Matsumoto, bu gelişmelerin Kürt karşıtı söylemleri Zaitokukai gibi aşırı sağcı grupların organize ettiği protestolara dönüştürdüğünü aktarıyor. Vakkas Çolak, internette yayılan bu nefret söyleminin sokakta pek karşılık bulmadığını dile getiriyor, zira, “Eylemlerde Kürt karşıtı en fazla üç-beş kişi toplanıyor.”

Japonya’da 24 Temmuz’da gerçekleştirilecek Danışman Meclisi seçimlerinin göçmen karşıtı söylemlerin araçsallaşmasına yol açtığı gözlemleniyor. Çolak, iktidar partisi bile kayıtsız kalmamak adına bu konuyu gündeme taşıyabileceğine dikkat çekiyor. “Bu seçimlerle ilgili, ne kadar gerçek göreceğiz.” diyor.