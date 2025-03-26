Japonya’da Orman Yangınları Bir Eyalete Sıçradı

JAPONYA’DA ORMAN YANGINLARI BÜYÜYOR

Japonya’da 4 gündür devam eden orman yangınları, yeni bir eyalete daha yayıldı. Toplamda 779 hektarlık ormanlık alan küle döndü ve alevlerle mücadele sürüyor.

EHIME VE OKAYAMA’DAKİ YANGINLAR DEVAM EDİYOR

Ehime ve Okayama eyaletlerinde 23 Mart’ta başlayan orman yangınları henüz söndürülemedi. yerel yetkililerin sağladığı bilgilere göre, Ehime eyaletinin Imabari şehrinde başlayan yangın, 306 hektar ormanlık alanı yok etti. Yangın nedeniyle en az 5 bin 988 kişiye tahliye uyarısı yapıldı ve şu an itibariyle 139 kişi geçici tahliye merkezlerinde kalıyor. Yerel itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması sebebiyle, Hiroshima, Kagawa, Tokushima, Shiga, Nagano ve Yamaguchi eyaletlerinden destek talep edildi.

YENİ BİR YANGIN MİYAZAKİ’DE BAŞLADI

Bunun yanı sıra, Japonya’nın Miyazaki eyaletinde de bir orman yangını başladı. Kagamisu bölgesinde çıkan yangın, 50 hektarlık bir alana yayıldı ve 70 haneye tahliye uyarısı yapıldı. 17 kişi geçici barınaklara tahliye edildi. Üç eyalette süren yangınlar sebebiyle yanan ormanlık alanın toplam boyutu 779 hektara çıkarken, alevlerle mücadelenin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nin desteğiyle devam ettiği bildirildi.

İLK ÖLÜM VE ZARARLAR

Japonya’nın Iwate eyaletinde 26 Şubat’ta başlayan orman yangınında, 1 kişi hayatını kaybetti ve 171 yapı zarar gördü. Bu yangın 2 bin 900 hektarlık bir alanı yok etti ve 4 bin 500 kişi tahliye edildi. Alevler, 12 gün sonra kontrol altına alınabildi.