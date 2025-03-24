Japonya’da Orman Yangınları Yayılıyor

JAPONYA’DA ORMAN YANGINLARI BÜYÜYOR

Japonya’nın Okayama ve Ehime eyaletlerinde patlak veren orman yangınları kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangınlar sonucunda toplamda 355 hektarlık alan kül oldu. 893 kişiye tahliye uyarısı yapıldı ve yangınlarla mücadele devam ediyor. Eyalet yönetimleri, yangınla mücadelede Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nden yardım istedi.

YANGINLARIN NEDENİ KURU HAVADIR

Yerel yetkililere göre, orman yangınları kuru havanın da etkisiyle hızla yayıldı. Okayama eyaletinde en az 250 hektarlık ormanlık alan yok oldu ve 6 yapı yangından zarar gördü. Tahliye uyarısı yapılan 403 hanede yaşayan 893 kişi yerlerinden edildi. Ehime eyaletinde ise çıkan yangın sonucunda en az 105 hektarlık alan tahrip oldu. Tedbir amaçlı olarak bazı yerel tren seferleri durduruldu ve bazı otoyollar araç trafiğine kapatıldı.

ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Okayama ve Ehime eyaletlerinin talebi doğrultusunda, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri personeli yangın bölgelerine gönderilerek söndürme çalışmalarına destek sağlıyor. Yangınlarla mücadelede alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcandığı bildiriliyor. Bununla birlikte, daha önce Iwate eyaletinde 26 Şubat’ta başlayan bir orman yangınında 1 kişinin ölümü, 171 yapının zarar görmesi ve 2 bin 900 hektarlık alanın kül olması gibi durumlar yaşandı. Yangında 4 bin 500 kişi tahliye edilmişti ve alevler tam 12 günde kontrol altına alınabilmişti.