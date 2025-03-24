Japonya’daki Orman Yangınları Hızla Yayılıyor

ORMAN YANGINLARI BÜYÜYOR

Japonya’nın Okayama ve Ehime eyaletlerinde meydana gelen orman yangınları hızlı bir şekilde geniş bir alana yayılmaya başladı. En az 893 kişiye tahliye uyarısı yapılırken, toplamda 355 hektarlık alanın yanmasıyla büyük bir kayıp yaşandı. Yangınlarla ilgili mücadele devam ederken, eyalet yönetimleri Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nden (SDF) yardım talep etti. Japonya, yine orman yangınları ile mücadele etmek zorunda kalıyor.

TEHLİKE BÜYÜYOR

Yerel yetkililerin aktardığı bilgilere göre, ülkenin Okayama ve Ehime eyaletlerinde dünde çıkan orman yangınları, kuru havanın da etkisiyle anında geniş bir alana yayıldı. Okayama eyaletindeki yangın, en az 250 hektarlık ormanlık alanı küle çevirirken, yangın nedeniyle 6 yapı da zarar gördü. 403 hanede yaşayan 893 kişiye tahliye uyarısı yapıldı ve bu durumu takip eden tedbir amaçlı olarak bazı yerel tren seferleri durduruldu. Ayrıca bazı otoyollar da trafiğe kapatıldı. Okayama ve Ehime eyaletlerinin talebi üzerine, SDF personeli yangın bölgelerine gönderildi ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

GEÇMİŞ YANGINLARIN ETKİSİ

Japonya’nın Iwate eyaletinde 26 Şubat’ta başlayan orman yangını ise 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 171 yapının zarar görmesine sebep olmuştu. 2 bin 900 hektarlık geniş bir alanın küle döndüğü bu yangın nedeniyle 4 bin 500 kişi tahliye edilmişti. Alevlerle mücadelenin 12 günde kontrol altına alındığı bildirilmişti.