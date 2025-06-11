Japonya Ekonomisi Krizle Yüz Yüzeydi

JAPONYA’DA DEVLET TAHLİLİ GETİRİLERİNİN ARTARAK EKONOMİYE ETKİSİ

Japonya Ekonomiyi Canlandırma Bakanı Ryosei Akazawa, Japon devlet tahvili getirilerindeki ani artışların ekonomi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. Akazawa, “Eğer faiz oranları keskin bir şekilde yükselirse, bu durum zaten GSYİH’ye oranla yüksek seviyelerde olan Japonya’nın borç finansman maliyetini artırabilir. Mortgage oranlarında ve kurumsal borçlanma maliyetlerinde artış yoluyla ekonomiye de zarar verebilir” şeklinde açıklama yapıyor.