Ekonomi

Japonya Ekonomisi Krizle Yüzleşiyor

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JAPON DEVLET TAHVİLİ GETİRİLERİ HAKKINDA ENDİŞELER

Japonya Ekonomiyi Canlandırma Bakanı Ryosei Akazawa, Japon devlet tahvili getirilerindeki ani artışların ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade ediyor. Akazawa, “Eğer faiz oranları keskin bir şekilde yükselirse, bu durum zaten GSYİH’ye oranla yüksek seviyelerde olan Japonya’nın borç finansman maliyetini artırabilir. Mortgage oranlarında ve kurumsal borçlanma maliyetlerinde artış yoluyla ekonomiye de zarar verebilir” diyor.

BORÇLANMA MALİYETLERİNDEKİ ARTISININ ETKİLERİ

Yüksek faiz oranlarının, Japonya’nın borçlanma maliyetleri üzerinde önemli bir etkisi olabiliyor. Bu durum, ekonomide genel olarak daralmaya yol açabilecek bir süreç başlatabiliyor. Ekonomistler, bu tür artışların ekonomik büyüme üzerinde olumsuz bir baskı yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Akazawa, bu değişimlerin etkilerini dikkatle izlemeye devam edeceklerini vurguluyor.

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