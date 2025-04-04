Japonya Grand Prix’si Bu Hafta Sonu

Formula 1’DEN HEYECAN DOLU YARIŞ

Formula 1’deki heyecan, bu hafta sonu yapılacak Japonya Grand Prix’si ile devam ediyor. Sezonun 3. yarışı, Japonya’nın Suzuka Pisti’nde gerçekleştirilecek. Bu pist, 5 bin 807 metre uzunluğunda ve mücadele 53 tur üzerinden olacak. Sıralama turları, TSİ 09.00’da başlayacak ve yarış, 6 Nisan Pazar günü TSİ 08.00’de gerçekleşecek.

GEÇTİĞİMİZ SEZONUN GALİBİ VE REKORU

Geçtiğimiz sezon, Japonya Grand Prix’sini Hollandalı pilot Max Verstappen kazanmıştı. Bu pistteki en hızlı tur, 2019 yılında Büyük Britanyalı sürücü Lewis Hamilton tarafından 1:30.983 derecesiyle kaydedildi. Bu sezon geride kalan iki yarışta, McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri damalı bayrağı ilk gören pilotlar oldu.

KLASMANDAKİ SON DURUM

Japonya Grand Prix’si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının üst sıraları şu şekilde: Pilotlar klasmanında Lando Norris (Büyük Britanya) 44 puanla birinci, Max Verstappen (Hollanda) 36 puanla ikinci, George Russell (Büyük Britanya) 35 puanla üçüncü, Oscar Piastri (Avustralya) 34 puanla dördüncü ve Kimi Antonelli (İtalya) 22 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Takımlar klasmanında ise McLaren 78 puanla liderken, Mercedes 57 puanla ikinci, Red Bull 36 puanla üçüncü, Williams ve Ferrari ise 17 puanla dördüncü sırayı paylaşıyor.