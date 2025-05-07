Japonya, Hindistan Ve Pakistan’ı Diyalog İçin Teşvik Ediyor

JAPONYA’DAN ÇATIŞMALARA İLİŞKİN ENDİŞELER

Japonya, Hindistan ve Pakistan arasında devam eden çatışmaların büyük çapta bir savaşa dönüşme ihtimaline dair endişelerini dile getiriyor. Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasındaki son yaşanan gelişmelerin geniş çaplı bir savaşla sonuçlanabileceği uyarısı yapıldı. Açıklamada, “Japonya Hindistan ve Pakistan’ı itidalli davranmaya ve Güney Asya’da barış ve istikrar için diyalog yoluyla durumu istikrara kavuşturmaya kuvvetle teşvik etmektedir.” ifadesi yer aldı.

HİNDİSTAN’IN PAKİSTAN’A YÖNELİK SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına misilleme olarak 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ile Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak adlandırdığı 9 hedefi vurduğunu bildirdi. Öte yandan, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağının düşürüldüğünü duyururken, Yeni Delhi yönetimi bu açıklamayı doğrulamadı.