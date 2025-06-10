Japonya, İran’a Anlaşma Fırsatı Hatırlattı

JAPONYA HÜKÜMETİNDEN İRAN’A ÇAĞRI

Japonya, “nükleer sorunun” barışçıl çözümünü isteyerek İran’a “ABD ile bir anlaşma fırsatını kaçırmaması” gerektiğini iletti. Tokyo hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 dakika süren bu görüşmede İvaya, “İran’ın nükleer sorununun” barışçıl bir şekilde çözülmesini umut ettiğini söylerken, İran’ın “ABD ile bir anlaşma fırsatını kaçırmaması” gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, İran’a “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) güvenlik anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için somut adımlar atması” çağrısını yaptı. Japon Bakan, ülkesinin sorunun barışçıl çözümü için azami diplomatik çabalarını sürdüreceğini de ifade etti.

İRAN’DAN CEVAP VE POZİSYON AÇIKLAMASI

Görüşmede, Erakçi’nin İran yönetiminin konuya yönelik “pozisyonunu ve çabalarını” açıkladığı belirtildi. İki bakan, bölgenin barış ve istikrarı için Japonya ile İran arasında çeşitli düzeylerde yakın iletişimin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Görüşmeye ilişkin açıklamada “İki bakan İran’ın nükleer sorunu hakkında samimi bir görüş alışverişinde bulundu” ifadesi vurgulandı. Erakçi, “nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkından taviz vermeyeceğiz” ifadesi ile birlikte, ülkesinin “İslami öğretilere dayanarak asla nükleer silah edinmeyeceği yönündeki ilkeli tutumunu sürdürdüğünü” belirtti.

NÜKLEER GÖRÜŞMELERİN SEYRİ

Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’nda nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya ile ABD’nin İran aleyhinde sunduğu kararı “provokatif” olarak nitelendirerek, kararın kabul edilmesi durumunda “İran tarafından uygun bir yanıtla karşılanacağını ve bunun sonuçlarının sorumluluğunun Ajansı siyasi amaçlarla kullanan taraflara ait olduğunu” belirtti.

İran ile ABD arasında devam eden nükleer müzakere sürecinde, taraflar şimdiye dek Maskat ve Roma’da 5 tur görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde, Tahran’ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında ana anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor. İran, nükleer programını atom bombası üretmesini engelleyecek şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise İran’a uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulması dahil bir anlaşma teklifi sunmuştu. İran, “kırmızı çizgilerini” aşan teklifi kabul etmeyeceğini belirterek, kendi teklifini içeren bir yanıt hazırladığını iletmişti.