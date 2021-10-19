Japonya kırmızı alarm ilan etti

Balistik füze denemeleri nedeniyle önceki yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore uslu durmuyor.

Son dönemde üst üste füze denemeleri ile dikkat çeken Kuzey Kore’nin iki balistik füze daha denediği açıklandı.

Kuzey Kore’nin bu tehlikeli girişimlerinin ardından Japon gemileri alarma geçti. Füze denemesinin Güney Kore, Japonya ve ABD istihbarat şeflerinin Kuzey Kore’yi görüşmek üzere Seul’de bir araya geleceği zamana denk gelmesi ise dikkat çekti.

Japonya Başbakanı’ndan dikkat çeken açıklama. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kuzey Kore’nin “iki balistik füze denediğini” açıkladı. Ulusal basına demeç veren Başbakan Kişida, Kuzey Kore tarafından iki balistik füze denemesinin yapıldığını, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

ACİL DURUMA KARŞI HAZIRLIKLI OLUN ÇAĞRISI

Eylülden bu yana Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği füze denemelerini “oldukça talihsiz” olarak niteleyen Kişida, Japon askeri unsurlarının güvenliğinin sağlanması ve olası acil durumlara karşı hazırlıklı olunması talimatı verdiğini bildirdi.