Japonya: Kuzey Kore füze denemesi yaptı

Japonya Savunma Bakanlığı, balistik füze denemeleriyle tepki çeken Kuzey Kore’nin bir kez daha füzeleri ateşlediğini duyurdu.

Japonya Savunma Bakanlığı, SM-3 Block IIA önleme füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini açıkladı. Denemenin, Kuzey Kore’nin ardı ardına gerçekleştirdiği silah testlerinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Kuzey Kore’nin ardı ardına gerçekleştirdiği füze denemeleri Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artırırken, Japonya’dan yeni bir savunma adımı geldi. Japonya Savunma Bakanlığı, SM-3 Block IIA önleme füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini açıkladı. ABD askeri üssünden fırlatılan orta menzilli balistik füzenin, Aegis füze savunma sistemi ile donatılmış Maya sınıfı bir savaş gemisinden 16 Kasım’da ateşlenen füze tarafından Pasifik Okyanusu üzerinde 100 kilometreden yüksek bir irtifada başarı ile önlediği ifade edildi. Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, SM-3 Block IIA füzesinin ABD ve Japonya tarafından ortaklaşa geliştirildiği belirtilirken, sistemin ilk kez Japonya tarafından test edildiği kaydedildi.

Öte yandan, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri filosundaki Aegis füze savunma sistemi donanımlı savaş gemilerinin sayısının 6’dan 8’e çıkarıldığı açıklanırken, SM-3 Block IIA füzesinin başarısının ise ABD ve Japonya’nın sarsılmaz ittifakını sembolize ettiği vurgulandı.