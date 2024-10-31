Japonya Merkez Bankası Faiz Oranını Korudu

DÜŞÜK FAİZ ORANLARI KORUNDU

Japonya Merkez Bankası, Perşembe günü yaptığı açıklamada düşük faiz oranlarını sürdürme kararı aldı. Küresel ekonomik gelişmeleri değerlendirmeye devam eden bankanın, bir sonraki para politikası sıkılaştırmasını ne zaman gerçekleştireceğine ilişkin belirsizliklerin farkında olduğu belirtildi. Banka, mevcut durumda iç ekonomideki toparlanmanın kırılganlığının oluşturduğu risklere odaklandığını vurguladı. Alınan karar neticesinde, politika faizi beklentilerle uyumlu bir şekilde yüzde 0,25 seviyesinde sabit kaldı.

ENFLASYON HEDEFİ VE BORÇLANMA MALİYETLERİ

Merkez bankası, önümüzdeki yıllarda enflasyonun yüzde 2 hedefi etrafında hareket edeceğini öngörüyor. Ayrıca, ekonominin ılımlı bir toparlanma sergilemesi durumunda borçlanma maliyetlerini artırma kararlılığını sürdüreceğini ifade etti. BOJ, üç aylık görünüm raporunda “BOJ’un, özellikle ABD ekonomisi olmak üzere, denizaşırı ekonomilerin gelecekteki gidişatına ve finans piyasalarındaki gelişmelere gereken dikkati göstermesi gerekiyor” şeklinde bir açıklama yaptı.

ENFLASYON RİSKLERİ GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Banka, Mart 2025’te sona erecek yıl için enflasyon tahminine ilişkin risklerle ilgili söylemini yumuşattı ancak gelecek yıl için fiyat görünümünde yukarı yönlü risklerin bulunduğunu belirtti. Bu durum, Merkez Bankası’nın politikalarında dikkatli bir yaklaşım sergilediğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.