Japonya’nın Stablecoin Onayı Yakın Zamanlı

JAPONYA’NIN STABLECOIN DÜZENLEMESİ SONUÇ VERİYOR

Japonya’nın stablecoin düzenlemesindeki yaklaşımı sonuçlarını göstermeye başlıyor. 2022 yılında oluşturulan yasal çerçeveden sonra, ülke şimdi ilk yen destekli stablecoinin onaylanması için son aşamaya geldi. Bu gelişme, kripto para sektöründe düzenleyici netliğin önemini vurguluyor ve diğer ülkeler için bir örnek model oluşturuyor. Tokyo merkezli fintech şirketi JPYC, Japonya’nın ilk yen destekli stablecoini için resmi onay bekliyor. Şirket, ağustos ayında FSA ile para transfer işletmesi olarak kaydolmayı planlıyor.

JPYC’NİN HEDEFLERİ VE PAZARDAKİ ETKİSİ

JPYC’nin iddialı hedefleri arasında, üç yıl içinde 1 trilyon yen (6,78 milyar dolar) değerinde stablecoin ihraç etmek bulunuyor. Bu büyük proje yalnızca Japonya’da değil, küresel piyasalarda da dikkat çekmeye başladı. Projenin en ilginç yönü, hedge fonlardan gelen yoğun ilgi oldu. Bu durum, kurumsal yatırımcıların düzenlenmiş stablecoinlere olan talebini gözler önüne seriyor. JPYC stablecoini, Japon para birimine olan bağını artırmak için mevduatlar ve devlet tahvilleri gibi yüksek likiditeye sahip varlıklarla desteklenecek. Token’ın potansiyel kullanım alanları arasında uluslararası havale, kurumsal ödemeler ve DeFi protokolleri yer alıyor.

JAPONYA’NIN BAŞARILI ADIMLARI VE SEKTÖRDEKİ YANSIMALARI

Japonya’nın bu başarısı, ülkenin stablecoin konusunda attığı erken adımların bir sonucu olarak değerlendiriliyor. 2022 yılında Japon parlamentosu, fiat destekli stablecoinleri “Elektronik Ödeme Araçları” olarak tanıyan değişiklikler geçirdi. Yerel finansal sektördeki önemli oyuncular da stablecoinlere yönelme çabalarını başlattı. Bu oyuncular arasında Japonya’nın ikinci en büyük bankası olan Sumitomo Mitsui Financial Group da yer alıyor.