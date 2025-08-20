Japonya Savunma Bakanı Baykar’ı Ziyaret Etti

JAPONYA SAVUNMA BAKANI BAYKAR’I ZİYARET ETTİ

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ve beraberindeki heyet, Baykar’ı ziyaret etti. Baykar’ın sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda, Japon heyetin ziyareti ilgili bilgiler aktarıldı. Paylaşımda, “Japonya Savunma Bakanı Sayın Nakatani Gen ve beraberindeki heyet Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezimizi ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk.” ifadeleri yer aldı.

ZİYARETTE ŞİRKET HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Ziyaret esnasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Nakatani’ye şirketin faaliyetleri ve projeleri hakkında detaylı bilgi sundu. Ayrıca, ziyarette Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de bulundu.