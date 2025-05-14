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Japonya SDF Uçağı Düşüş Yaptı

ASKERİ EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ

Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine (SDF) ait bir askeri eğitim uçağı, kalkışından hemen sonra düştü. The Japan Times’ın haberine göre, Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, olup bitenlere dair açıklama yaptı. Hayaşi, güneydeki Aiçi eyaletinin Komaki Askeri Hava Üssü’nden havalanan uçağın, kalkışının ardından kısa bir süre içinde düştüğünü ifade etti.

UÇAKTAKİ KİŞİLERİN DURUMU BELİRSİZ

Uçakta 2 kişinin bulunduğu düşünülüyor. Fakat, bu kişilerin sağlık durumu hakkında herhangi bir net bilgi bulunmuyor. Savunma Bakanlığı, olayı araştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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