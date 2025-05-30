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Japonya, Suriye Yaptırımlarını Kısmen Kaldıracak

JAPONYA’NIN YAPTIRIM KARARI

Japonya, Suriye’ye yönelik yaptırımları kısmen kaldırma kararı aldığını açıkladı. Devlet televizyonu NHK üzerinden yapılan habere göre, Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, Suriye’ye uygulanan yaptırımların kısmen kaldırılmasına ilişkin kararın kapsamlı değerlendirmelerin sonucunda alındığını belirtti.

SURİYE HALKINA DESTEK AMAÇLI ADIMLAR

Hayaşi, Japonya’nın, uzun yıllar devam eden kriz nedeniyle zarar gören Suriye halkının yaşam koşullarını iyileştirmeye katkı sağlaması gerektiğini ifade etti. Bu görüş doğrultusunda, olumlu çabaların desteklenmesi gerektiği sonucuna varıldığını aktardı. Japonya, Suriye’de barış ve istikrarın tesis edilmesi amacıyla G7 ülkeleri ve diğer uluslararası aktörlerle işbirliğine devam edeceğini belirtti.

BANKA YAPTIRIMLARINDA İLK AŞAMA

Yaptırımların kaldırılması sürecinin ilk aşamasında, en az 4 bankanın mal varlıkları dondurulanlar listesinden çıkarılacağı belirtildi. Bu adım, Suriye’ye yönelik uygulanan yaptırımların kısmen kaldırılması çerçevesinde önemli bir gelişme olarak değerlendirilmekte.

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