Japonya, Suriye’ye 5,5 Milyon Dolar

YENİ SÜREÇTE DESTEKLER DEVAM EDİYOR

Yeni Suriye hükümeti, ülkenin yeniden inşası için çalışmalarını sürdürürken uluslararası destekler de gelmeye devam ediyor. Japonya merkezli Kyodo’nun haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hükümet ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) arasında Suriye’ye yönelik yeni bir proje imzalandığı bildirildi.

PROJE 5,5 MİLYON DOLARLIK DESTEKLE HAYATA GEÇİYOR

Açıklamada, söz konusu projenin Humus ve Halep illerinde yaşam standartlarını yükseltmek için altyapı çalışmalarını içereceği vurgulandı. Japonya’nın bu proje için 5,5 milyon dolarlık bir destek sağlayacağı ifade edildi.

SAVAŞ VE DEPREMİN ETKİLERİ HIZLA GİDERİLİYOR

UN-Habitat tarafından yapılan açıklamada, Suriye’deki iç savaş ve 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler nedeniyle Halep ve Humus’taki altyapının ağır bir şekilde hasar gördüğü aktarıldı. Bu proje ile birlikte bölgeye önemli katkılar sağlamanın hedeflendiği belirtildi.

