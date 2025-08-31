Japonya, Suriye’ye 5,5 Milyon Dolar Yardım

NEW PROJECT ANNOUNCED FOR SYRIA

Yeni Suriye hükümeti yaralarını sararak ülkeyi kalkındırmaya çalışırken, uluslararası destekler gelmeye devam ediyor. Japonya merkezli Kyodo tarafından aktarılan bilgilere göre, Japonya Dışişleri Bakanlığı, hükümete bağlı BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) ile yeni bir proje imzalandığını duyurdu.

5,5 MILLION DOLLARS CONTRIBUTION

Açıklamada, söz konusu projenin Humus ve Halep illerinde yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla altyapı çalışmaları gerçekleştireceği ifade edildi. Ayrıca Japonya’nın bu projeye 5,5 milyon dolar katkı sağlayacağı da belirtildi.

WAR AND EARTHQUAKE HAVE DAMAGED THE COUNTRY

UN-Habitat tarafından yapılan açıklamada, hem ülkenin iç savaşından hem de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden dolayı Halep ve Humus’taki altyapıya ciddi zararlar verilmiş olduğu ve bu proje ile bölgeye katkı sağlanmasının amaçlandığı vurgulandı.