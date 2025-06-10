Japonya Tarım Bakanı, Pirinç Fiyatları Düşürmeyi Amaçlıyor

PİRİNÇ FİYATLARINI DENGELEME HUSUSUNDA YENİ ADIM

Japonya Tarım Bakanı Koizumi Shinjiro, ülkenin ana gıdası olan pirincin yükselen fiyatlarını dengelemek için 200 bin ton daha pirinci piyasaya sürme kararı aldıklarını bildirdi. Kyodo News’in haberine göre Koizumi, yaptığı basın toplantısında ülke genelindeki “pirinç krizine” dair açıklamalar yaptı. Koizumi, 2020 ve 2021 yıllarındaki hasatlardan 100’er bin ton pirincin iki ayrı parti halinde halka sunulacağını ifade etti.

KONSÜMERLER İÇİN DÜŞÜK FİYAT HEDEFİ

Pirinçlerin marketlerde 5 kilogramlık paketler halinde yaklaşık 12 dolara satılmasının beklendiğini vurgulayan Koizumi, bu yöntemle tüketicilere daha uygun fiyatlarla ulaşmalarını sağlayacaklarının altını çizdi. Öte yandan, eski Tarım Bakanı Eto Taku, 21 Mayıs’ta “Destekçilerim bana bol miktarda verdikleri için evimde satabileceğim kadar çok pirinç var.” ifadesinin ardından istifa etmiş ve Koizumi Shinjiro yeni bakan olarak atanmıştı.

Artan pirinç fiyatları, Japonya’nın geleneksel mutfağında önemli bir yere sahip olan pirinç üretiminin, son dönemdeki iklimsel olaylar ve doğal afetler yüzünden olumsuz etkilenmesi neticesinde yaşanıyor. Tokyo hükümeti, fiyatları kontrol altına almak amacıyla bu yıl şubatta yaklaşık 210 bin ton acil durum pirinç rezervini piyasaya sürmüştü. Ancak hükümetin bu müdahalesine rağmen, ülke genelinde pirinç fiyatları artış göstermeyi sürdürüyor. Hükümetin verilerine göre, mart ayının son haftasında 5 kilogramlık pirincin ortalama fiyatı geçen yıla göre iki kat artarak 29 dolara ulaştı.