Japonya, Uluslararası Hukuka Uymayı Vurguladı

JAPONYA DIŞİŞLERİ BAKANI VE İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI GÖRÜŞMESİ

Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, Expo 2025 Osaka Fuarı’nı ziyaret eden İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile Tokyo’da bir araya geldi. Görüşmede, Iwaya’nın uluslararası hukuka uyma çağrısında bulunduğu ve iki devletli çözümün önemini vurguladığı belirtildi. Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Iwaya’nın “Hamas ve diğer gruplar tarafından gerçekleştirilen terör saldırılarını güçlü bir şekilde kınadığı” ifade edildi.

SİVİL KAYIPLAR VE İNSANİ DURUM

Iwaya, askeri operasyonların yeniden başlamasıyla yaşanan sivil kayıplar nedeniyle ciddi endişelerini dile getirdi. Açıklamada, “Bakan Iwaya, tüm taraflara müzakerelere geri dönmeleri ve ateşkes anlaşmasının devamı için iyi niyetle çaba göstermeleri yönünde güçlü bir çağrıda bulunmuştur” denildi. Sivillerin korunması ve insani yardımın sağlanması gibi konularda da hukuka uyma çağrısı yapıldığı belirtildi.

GERGİNLİĞİN ARTMA İHTİMALİ

Orta Doğu’daki genel duruma dair Iwaya’nın, gerginliğin daha da tırmanmasının uluslararası toplumun çıkarına olmadığını vurguladığı ifade edildi. Iwaya, tüm taraflara azami itidal göstermeleri ve diyalog ile barışçıl bir çözüm aramaları yönünde çağrıda bulundu. Bunun yanı sıra, Iwaya’nın “iki devletli çözümün önemini yinelediği” kaydedildi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLETİŞİM

Saar, İsrail’in tutumunu Iwaya’ya aktardı. Bakanlar, iki ülke arasındaki iletişimi sürdürme ve ilişkileri orta ve uzun vadeli bir perspektiften ele alma konusunda mutabık kaldı.