Japonya Ve Bangladeş Liderleri Anlaştı

JAPONYA VE BANGLADEŞ ARASINDA SAVUNMA ANLAŞMASI

Japonya ile Bangladeş liderleri, Hint-Pasifik bölgesinde istikrarın sağlanması amacıyla iki ülke arasında savunma teknolojileri anlaşması imzalamakta mutabık kaldı. Kyodo ajansının haberine göre Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Tokyo’yu ziyaret eden Bangladeş geçici hükümetine “başdanışman” olan Muhammed Yunus ile bir araya geldi. Görüşmede, İşiba ve Yunus, Hint-Pasifik bölgesinde istikrara yönelik bağlılıklarını yinelediler ve iki ülke arasındaki savunma teknolojileri anlaşmasının imzalanması konusunda anlaştılar.

DEVRİYE GEMİLERİ İÇİN TESLİMAT HIZLANDIRILACAK

İki lider, Japon hükümetince finanse edilen Resmi Güvenlik Yardımı (OSA) çerçevesinde Bangladeş’e taahhüt edilen 5 devriye gemisinin teslimatının hızlandırılmasında da mutabık kaldı. Japon basınında, Tokyo hükümetinin OSA kapsamında, Çin’in Hint-Pasifik’teki artan nüfuzuna karşı, bölgede “benzer düşüncelere sahip ülkelerle” askeri işbirlikleri kurmayı hedeflediği vurgulandı.