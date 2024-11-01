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Japonya Veliaht Çifti Türkiye’ye Geliyor

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İKİLİ DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Türkiye ve Japonya, ikili diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünü kutlamak adına karşılıklı ilişkileri güçlendiriyor. Japonya İmparatorluk İşleri Ajansı’nın (Kunaicho) yaptığı açılamaya göre, Veliaht Prens Fumihito ve Veliaht Prenses Kiko, 3-8 Aralık tarihleri arasında Türkiye’ye ziyarette bulunacak.

GÖRÜŞME PLANI

Veliaht çiftin, 4 Aralık’ta Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi planlanıyor. Bu önemli buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesine katkı sağlayacak.

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