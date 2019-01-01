Japonya’da korkunç saldırı

Tüm dünyada yeni yıl heyecanı yaşanırken, japonya korku dolu anlara sahne oldu. Tokyo’da yeni yılı kutlamak için toplanan kalabalığın arasına araç daldı.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir araç Takeshita Caddesi’nde yayaların arasında daldı. Olay sebebiyle 1’i ağır 9 kişi yaralandı.

Aracın sürücüsü gözaltına alındı. Polis, zanlının ilk ifadesinde terör saldırısı düzenlediğini itiraf ettiğini daha sonra ise saldırıyı, idam cezasına karşı bir tür eylem olarak yaptığını söylediğini duyurdu.

Saldırganın 21 yaşındaki Kazuhiro Kusakabe olduğu açıklandı. Ağır yaralanan kişinin üniversite öğrencisi olduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TRT