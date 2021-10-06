Japonya’da korkutan deprem

Deprem ülkesi Japonya bir kez daha sallandı. Ülkenin güney açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Japonya’nın güneybatısında 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, güneybatıdaki Kagoşima eyaletinin Osumi Yarımadası açıklarında deprem kaydedildi.

5.5 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 17.13’te ve yerin 40 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem Kagoşima ve Miyazaki eyaletlerinde hissedildi. JMA, depreme bağlı tsunami uyarısında bulunmadı.

Tarihin en büyük depremlerinden bazılarının meydana geldiği Japonya, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu’nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90’ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.