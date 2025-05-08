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JASAT, Bilecik’te Dolandırıcılık Şüphelilerini Yakaladı

SUÇA KARŞI ETKİNLİK

Bilecik’te İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından detaylı bir takiple nitelikli dolandırıcılık olayı gerçekleştiren şüpheliler suçüstü yakalandı. Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü ve Bursa’da dolandırıcılık olayına karışan şüpheliler için bir operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Yapılan operasyon sonucunda A.K. ve V.G. isimli şahıslar Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde başka bir dolandırıcılık girişimi esnasında suçüstü yakalandı. İki şahıs tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Ekipler, benzer dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet ediyor ve güvenlik güçlerinin kamu düzenini sağlama konusundaki kararlı çalışmalarının devam edeceğini vurguluyor.

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