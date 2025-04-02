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JASAT Ekipleri Batman’da Firariyi Yakaladı

CEZAEVİ FIRARİSİ YAKALANDI

Batman’da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan bir zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin gerçekleştirdiği titiz çalışma sonucunda ele geçirildi. Suçlaması “bilişim sistemlerinin kullanması suretiyle dolandırıcılık” olan M.Y., aynı zamanda cezaevi firarisi olarak biliniyor.

ZANLININ TAKİP SÜRECİ

Yapılan istihbarat çalışmaları sonrasında M.Y.nin arkadaşlarıyla birlikte çarşıda dolaştığı tespit edildi. JASAT ekipleri, şahsı bir süre araçla takip ederek onun hareketlerini izledi. Takip sonucunda girdiği adreste JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan M.Y., jandarma birimlerinde yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan zanlı, 19 yıl boyunca sürecek hapis cezasının infazına başlanması için cezaevine gönderildi.

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