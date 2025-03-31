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JASAT Operasyonu Sonucu Şüpheli Yakalandı

DOLANDIRICI YAKALANDI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunan bir kişi, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda ele geçirildi. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timleri, yakalanan şahıslarla ilgili yoğun bir operasyon gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalarda, “Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçlarından aranmakta olan R.B. isimli şüpheli, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile Nazilli ilçesinde yakalandı. Şüpheli, adli makamlar tarafından tutuklandıktan sonra Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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