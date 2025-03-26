JASAT, Suçluyu Kocaeli’nde Yakalandı

JANDARMA OPERASYONU BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Erzurum’da Jandarma, hakkında 11 ayrı suç kaydı ve 24 yıl hapis cezası bulunan bir şahsı teknik takip ile Kocaeli’nde yakaladı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), nitelikli aranan şahısların tespit edilmesi için ciddi bir çalışma yürüttü. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, “Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Hırsızlık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Başkasına Ait Kredi Kartını İzinsiz Kullanma” suçları ile ilişkili 11 kaydı bulunan ve 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahsın Kocaeli ilinde olduğu değerlendirildi.

FİZİKİ TAKİP SONUCUNDA YAKALANDI

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, şahsı 5 gün boyunca fiziki olarak takip etti. Nihayetinde, şahıs Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yakalandı. Yakalanan kişinin, adli makamlara çıkarılmasının ardından tutuklanarak Kandıra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği öğrenildi.